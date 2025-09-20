Il calvario dell’autista di autobus | Paga da 1.500 euro lavoro ogni domenica e turni dalle 6 alle 21

Reggio Emilia, 20 settembre 2025 – “ Ho sognato questo lavoro e ho dato tutto me stesso, ma dopo due mesi mi sono licenziato, dovendo scegliere se tenere stretto il volante dell’autobus o perdere la mia famiglia. In Seta ho incontrato colleghi che per me sono eroi, persone cui Reggio non dovrebbe mai smettere di dire grazie”. Nell’ambito del dibattito sulla riorganizzazione del trasporto pubblico locale, della carenza di autisti e delle proposte dell’azienda per risollevare le sorti della partecipata, si inserisce la storia esemplare di un autista che racconta ciò che ha vissuto nei mesi scorsi e quali siano le condizioni di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

