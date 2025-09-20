Il calvario della legale Marchignoli | Non abbiate paura di denunciare

"Quella donna sono io. Lo faccio perché sono un avvocato penalista che difende anche le donne vittime di violenze, sono un personaggio pubblico ma sono soprattutto sono una donna. E mi sono sentita in dovere di dimostrare che non bisogna avere paura e vergogna. Bisogna denunciare perché la giustizia esiste, la giustizia può proteggere". È Solange Marchignoli la vittima dei maltrattamenti che martedì hanno portato ai domiciliari l’ex compagno Alireza Roodsari, uomo d’affari iraniano di 52 anni. Ieri pomeriggio la legale, che in passato ha assistito anche Alessia Pifferi e Azouz Marzouk, si è esposta in prima persona durante il programma "Dentro la notizia" di Canale 5 per raccontare un calvario durato più di due anni, come ricostruito dall’indagine di Procura e carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

