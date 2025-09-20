Anche il calcio, tra poco, potrebbe chiamarsi “calcia” se giocato da donne. O il pallone, la “pallona”, mentre potrebbe salvarsi la “rete”, già femmina e rischierebbe il maschietto “gol”, pronto a essere anticipato dall’articolo “la, la gol”. Scherzi a parte, Manuela Nicolosi, arbitro italiano riconosciuta a livello mondiale, ieri ha sposato la linea “boldriniana” nella trasformazione dal maschile al femminile delle parole che indicano cariche pubbliche o private. La donna arbitro, commentatrice della serie A a Dazn, in una lunga intervista a Fanpage ha fatto il punto sul campionato appena iniziato, anche con errori arbitrali evidenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il calcio “boldriniano” avanza. Manuela Nicolosi : “Chiamatemi arbitra, non accetto la parola al maschile”