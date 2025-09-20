Il Borussia condanna la Juve si fregano Vlahovic | ci sono già le cifre
All’entusiasmo dopo il pareggio contro il Borussia, è subentrata una forte preoccupazione in casa Juve. Vlahovic ha già trovato una nuova squadra. La notte di Champions League contro il Borussia Dortmund ha confermato tutte le difficoltà difensive della Juventus, capace di subire quattro gol davanti al proprio pubblico in una partita dal ritmo forsennato. Eppure, se si guarda al bicchiere mezzo pieno, ci sono almeno due elementi che hanno permesso a Igor Tudor di sorridere: il talento sempre più limpido di Kenan Yildiz, ormai punto fermo dell’attacco bianconero, e soprattutto la risposta veemente di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: borussia - condanna
LA MOVIOLA CONDANNA LA UEFA Ci sono due episodi contro la Juventus https://bit.ly/46pOTHM Vai su Facebook
Borussia Dortmund-Juventus 1-2, doppietta di Cambiaso: i bianconeri rovinano la festa a Hummels - La prima amichevole internazionale dell’estate juventina è soprattutto la festa di Matts Hummels, al suo atto finale al Signal Iduna Park. Si legge su ilmessaggero.it
Borussia Dortmund-Juventus, la doppietta di Cambiaso regala la vittoria a Tudor - 2): Kobel; Anton, Hummels (18' Sule, 45' Couto), Bensebaini; Ryerson (71' Mané), Bellingham (59' Brandt), Gross (59' Ozcan), Sabitzer (59 ... Lo riporta sport.sky.it