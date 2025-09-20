Il Bologna batte 2-1 il Genoa in rimonta | decide un rigore al 99'
Bologna-Genoa 2-1 RETI: 18'st Ellertson, 28'st Castro, 54'st rig. Orsolini. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5.5, De Silvestri 6 (14'st Zortea 6), Vitik 6, Heggem 6.5 (40'st Lucumì sv), Miranda 6; Freuler 6.5, Moro 6 (27'st Ferguson 6); Orsolini 6.5, Bernardeschi 5.5 (27'st Dallinga 5.5), Dominguez 5.5 (14'st Cambiaghi 6.5); Castro 7. In panchina: Ravaglia, Pessina, Holm, Rowe, Odgaard, Lykogiannis, Fabbian.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Bologna - Genoa (2-1) Serie A 2025; Serie A, Bologna-Genoa 2-1: decide un rigore di Orsolini al 99'; Serie A, Bologna-Genoa termina 2-1.
