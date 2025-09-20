Il bimbo caduto dal terrazzo a scuola è rimasto 20 minuti da solo | contestato l’abbandono di minore
Si aggravano le accuse per l’incidente di giovedì mattina all’istituto De Amicis di Genova Voltri, sebbene il fascicolo sia ancora a carico di ignoti. Restano gravissime le condizioni dell’alunno. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita
Dolore a Spezia per Andrea. Dichiarata la morte cerebrale del bimbo caduto in piscina
Gallipoli, morto il bimbo di sette anni caduto nella piscina di un parco acquatico
