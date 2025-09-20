Il bimbo caduto dal terrazzo a scuola è rimasto 20 minuti da solo | contestato l’abbandono di minore

Si aggravano le accuse per l’incidente di giovedì mattina all’istituto De Amicis di Genova Voltri, sebbene il fascicolo sia ancora a carico di ignoti. Restano gravissime le condizioni dell’alunno. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

bimbo caduto terrazzo scuola“Il bimbo caduto dal terrazzo a scuola è rimasto da solo per 20 minuti”. Contestato l’abbandono di minore - Si aggravano le accuse per l’incidente di giovedì mattina all’istituto De Amicis di Genova Voltri, sebbene il fascicolo sia ancora a carico di ignoti. Scrive ilsecoloxix.it

bimbo caduto terrazzo scuolaBimbo precipitato dal terrazzo di scuola a Voltri, sarebbe rimasto solo per venti minuti - La Procura adesso indaga per abbandono di minore aggravato da lesioni gravissime. Segnala genova.repubblica.it

