Il baseball festeggia la promozione Match contro le vecchie glorie
Una promozione, quella in serie A2, che i ragazzi della Papalini non vogliono smettere di festeggiare. A partire dal pomeriggio di oggi, allo stadio del Baseball Norberto Crinelli delle 5 Torri ci sarà per loro l’occasione di continuarla a celebrare insieme ai propri tifosi. A quasi tre settimane dall’ultima volta, a partire dalle 16:30, i ragazzi pesaresi torneranno a prendere la mazza, sullo stesso campo, quello di casa, che in quella magnifica serata del 30 agosto gli aveva regalato emozioni uniche. Se in quel caso fú la Longbridge Bologna a pagarne lo scotto, sconfitta nel ritorno della finale playoff con i parziali di 9-3 e 4-3, in questo caso saranno sedici "vecchie glorie" della Papalini a dargli battaglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: baseball - festeggia
Dopo qualche anno il Padova Baseball torna a festeggiare un proprio atleta in nazionale maggiore. Grande orgoglio per la società biancorossa e un caloroso in bocca al lupo a Fandino, chiamato a vestire la maglia azzurra in occasione dell’Europeo!! Un trag Vai su Facebook
Il baseball festeggia la promozione. Match contro le vecchie glorie; Baseball, fede, t-shirt: è tutto pronto per l'omaggio dei White Sox al Papa; San Marino festeggia il 7° scudetto coi tifosi.
Il baseball festeggia la promozione. Match contro le vecchie glorie - Una promozione, quella in serie A2, che i ragazzi della Papalini non vogliono smettere di festeggiare. Secondo ilrestodelcarlino.it