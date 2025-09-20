Il baseball festeggia la promozione Match contro le vecchie glorie

Una promozione, quella in serie A2, che i ragazzi della Papalini non vogliono smettere di festeggiare. A partire dal pomeriggio di oggi, allo stadio del Baseball Norberto Crinelli delle 5 Torri ci sarà per loro l’occasione di continuarla a celebrare insieme ai propri tifosi. A quasi tre settimane dall’ultima volta, a partire dalle 16:30, i ragazzi pesaresi torneranno a prendere la mazza, sullo stesso campo, quello di casa, che in quella magnifica serata del 30 agosto gli aveva regalato emozioni uniche. Se in quel caso fú la Longbridge Bologna a pagarne lo scotto, sconfitta nel ritorno della finale playoff con i parziali di 9-3 e 4-3, in questo caso saranno sedici "vecchie glorie" della Papalini a dargli battaglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

