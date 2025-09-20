Il banco vuoto i fiori bianchi | Andria piange Nicola il rider 18enne morto mentre consegnava pizze

AGI - Il banco vuoto, i fiori bianchi, le lacrime dei compagni di classe. È l’immagine che racconta il dolore per la morte di Nicola Casucci, 18 anni, studente all’ultimo anno del Polo tecnico-liceale “Ettore Carafa” di Andria. La mattina i libri, la sera il lavoro: faceva il rider per una pizzeria di via Garibaldi, per 25 euro a consegna. Ieri sera la sua ultima corsa, in via Ospedaletto, si è trasformata in tragedia. Il giovane, in sella alla sua bici elettrica, si è scontrato con una Fiat Panda guidata da una donna di 28 anni, rimasta illesa. L’ impatto è stato violentissimo: Nicola è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il banco vuoto, i fiori bianchi: Andria piange Nicola, il rider 18enne morto mentre consegnava pizze

