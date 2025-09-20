Il bambino fantasma niente atto di nascita per una svista sul nome | Come se non esistesse
Macerata, 20 settembre 2025 – Il nome al posto del cognome, e viceversa. Un errore a cui sembra impossibile rimediare qui in Italia e in breve tempo. Così, un bimbo nato all’ospedale di Macerata un paio di mesi fa, non ha ancora un’identità legale. “Come se non esistesse”, dice uno dei fratelli, il 22enne Ibrahima Bah. È lui a raccontare la vicenda che vede per protagonisti il piccolo e la madre, Kadiatou Diallo, che ancora non parla molto bene italiano. Il ragazzo è arrivato in città dall’Africa cinque anni fa; è integrato, è impegnato sia come idraulico che come muratore. Vive con la mamma, un altro fratello più grande, di 25 anni, anche lui carpentiere, e ora pure con la new entry, il neonato Thierno Amadou Bah. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
