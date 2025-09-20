Il bagno nel Garda e poi la tragedia | addio a Eleonora Franceschini

Una tragedia sconvolgente e che lascia senza parole quella avvenuta ieri, venerdì 19 settembre, a Riva del Garda: la 48enne Eleonora Franceschini, originaria di Besenello, è stata trovata priva di sensi sul fondale del lago. E, dopo tutti i tentativi di salvataggio, ha perso la vita.La nuotata e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

