Svolta nella notte sul mistero del cadavere in stato di decomposizione con ferite alla testa e insanguinato, ritrovato ieri nel garage di un’abitazione in via Altotting 4 a Loreto (Ancona). Fermato dai carabinieri e portato in carcere nella notte come indiziato del delitto un 37enne, originario di Erba ma residente nel palazzo, con precedenti penali: è il compagno della proprietaria del garage.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il 45enne Alex Ettore Sorrentino ucciso in un garage a Loreto: fermato nella notte un 37enne