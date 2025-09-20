Il 45enne Alex Ettore Sorrentino ucciso in un garage a Loreto | fermato nella notte un 37enne
Svolta nella notte sul mistero del cadavere in stato di decomposizione con ferite alla testa e insanguinato, ritrovato ieri nel garage di un’abitazione in via Altotting 4 a Loreto (Ancona). Fermato dai carabinieri e portato in carcere nella notte come indiziato del delitto un 37enne, originario di Erba ma residente nel palazzo, con precedenti penali: è il compagno della proprietaria del garage.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: 45enne - alex
Sarebbe Vittorio Vitiello, 45enne originario di Pompei e residente a Scandicci, l'amministratore del sito sessista phica.eu che tanto clamore ha suscitato in questi giorni. Il nome è spuntato da un'analisi dell'esperto di cyberintelligence Alex Orlowsky, i cui esiti s Vai su Facebook
Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, ipotesi omicidio: fermato un 37enne di Erba; Cadavere ritrovato a Loreto, la vittima è Alex Ettore Sorrentino: fermato un 37enne; Omicidio di Loreto, fermato un uomo: indagini sul movente.
Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, ipotesi omicidio: sentita per ore una coppia - È Alex Ettore Sorrentino l’uomo trovato morto nel garage di Loreto (Ancona). Da fanpage.it
Il 45enne Alex Ettore Sorrentino ucciso in un garage a Loreto: fermato nella notte un 37enne - Svolta nella notte sul mistero del cadavere in stato di decomposizione con ferite alla testa e insanguinato, ritrovato ieri nel garage di un’abitazione in ... Scrive msn.com