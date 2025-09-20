Il 22 settembre è la Giornata mondiale senza auto le iniziative in Italia

Ogni anno, il 22 settembre, città di tutto il mondo celebrano la Giornata mondiale senza auto, un’iniziativa pensata per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’impatto che l’uso massiccio delle automobili ha sulla vita quotidiana e sull’ambiente. L’idea affonda le radici negli anni ’70, durante la crisi petrolifera, quando diversi paesi introdussero giornate a circolazione limitata. L’Islanda fu la prima, nel 1973, a sperimentare giornate senza veicoli, seguita poi da iniziative in Italia come le targhe alterne e le giornate ecologiche. Dal 1994 la Commissione Europea ha fatto propria l’iniziativa con il progetto “In città senza la mia auto”, che ha progressivamente coinvolto numerose realtà urbane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il 22 settembre è la Giornata mondiale senza auto, le iniziative in Italia

