Il 20 settembre e la Fiorentina | perché questa data fa ‘breccia’ nel cuore dei tifosi

Firenze, 19 settembre 2025 - Il 20 settembre, in Italia, non è solo il giorno della “ breccia di Porta Pia”. È anche la fenditura emotiva con cui la Fiorentina entra nel cuore della città. Questa data fondamentale del Risorgimento un tempo era festa nazionale, ed è proprio in un lunedì festivo, il 20 settembre 1926, che la neonata società Fiorentina — nata dalla fusione tra Palestra Ginnastica Libertas e Club Sportivo appena un mese prima il 29 agosto — scende in campo per la sua prima partita in assoluto: un’amichevole contro il Signa nello stadio velodromo di via Bellini. Non c’erano ancora le maglie biancorosse del nuovo club, il viola arriverà solo nel 1929, e così la squadra giocò in maglia rossa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

