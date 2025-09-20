Igor Volley rinforzo al centro con Amber Igiede
Arriva dagli Usa un rinforzo per il reparto centrale della Igor Volley di Lorenzo Bernardi, pronta ad accogliere lunedì in palestra l'americana Amber Igiede. Nativa di Baton Rouge, classe 2001, Igiede ha già avuto una prima esperienza nel campionato italiano con la maglia di Roma, nell'ultima. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
