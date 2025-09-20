Ignoffo ha parlato della lotta scudetto del Napoli, sua ex squadra, inserendo Juve e Inter come pretendenti al titolo. Le sue parole. Intervistato da TMW, Giovanni Ignoffo, ex difensore del Napoli, ha espresso le proprie considerazioni sulla lotta scudetto in corso in Serie A. Secondo l’ex calciatore, la squadra partenopea resta la favorita, ma ci sono altri club pronti a insidiare il primato in campionato. CHI PUÒ INSIDIARE IL NAPOLI? Alla domanda su chi possa essere l’anti-Napoli, Ignoffo ha dichiarato: «Vedo una Juve quadrata sotto tanti punti di vista. Per rosa direi l’Inter, anche se sta avendo qualche incidente di percorso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ignoffo ammette: «Lotta scudetto? Napoli infastidita da queste due. Per rosa direi Inter»