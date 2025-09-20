Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 19 settembre 2025. Avellino – “Ogni discussione politica può riservare sorprese dell’ultimo minito, ma non credo sia il caso del centrodestra: entro l’inizio della prossima settimana sarà annunciato il candidato governatore della Regione Campania, un autorevole profilo della società civile”. ( LEGGI QUI ) Benevento – Incidente mortale sulla Tangenziale Ovest di Benevento. Nello scontro tra due auto e una moto ha perso la vita un uomo di 56 anni, A.R. di Benevento, centauro alla guida del mezzo a due ruote. ( LEGGI QUI ) Caserta – Un’altra tragedia sul lavoro in Campania, bilancio pesantissimo: tre morti e un disperso nel Casertano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: a Benevento muore centauro. Dramma a Marcianise