Ieri in Campania | a Benevento muore centauro Dramma a Marcianise

Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 19 settembre 2025.  Avellino – “Ogni discussione politica può riservare sorprese dell’ultimo minito, ma non credo sia il caso del centrodestra:   entro l’inizio della prossima settimana sarà annunciato il candidato governatore della Regione Campania, un autorevole profilo della società civile”. ( LEGGI QUI )  Benevento – Incidente mortale sulla Tangenziale Ovest di Benevento.  Nello scontro tra due auto e una moto ha perso la vita un uomo di 56 anni,  A.R. di Benevento, centauro alla guida del mezzo a due ruote.  ( LEGGI QUI ) Caserta – Un’altra  tragedia sul lavoro in Campania, bilancio pesantissimo: tre morti e un disperso nel Casertano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

