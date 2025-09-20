Identificato ed arrestato per tentato omicidio l' uomo che stamane ha sparato in strada a Sant' Anastasia

Napolitoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Stazione di SantAnastasia, insieme a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna, hanno tratto in arresto, praticamente quasi flagranza, l'uomo che avrebbe sparato contro Damiano Romano: si tratta di Luigi Gifuni, 59enne, imprenditore edile già noto alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: identificato - arrestato

Evade dai domiciliari e rapina un Compro oro. Identificato e arrestato

VIDEO | Rubava fari e pezzi dalle Fiat 500: identificato e arrestato ladro seriale

Pompei, si offre di scattarle foto per strappare zaino a turista: rapinatore identificato e arrestato

Bologna, accoltella 14enne al parco: 15enne arrestato per tentato omicidio; Quattordicenne accoltellato al parco nel Bolognese: arrestato un coetaneo per tentato omicidio; Tentato omicidio a Vushtrri, un sospettato arrestato, un altro ricercato dalla polizia.

identificato arrestato tentato omicidioTentato omicidio tra adolescenti: 14enne accoltellato in un parco pubblico - Nel frattempo i carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore, che ora dovrà rispondere del tentato omicidio. laprovinciadivarese.it scrive

identificato arrestato tentato omicidioRagazzino di 14 anni accoltellato al parco nel Bolognese - Il presunto aggressore, un ragazzo di 15 anni, è stato identificato e arrestato dai carabinieri poco dopo l’accaduto. Come scrive altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Identificato Arrestato Tentato Omicidio