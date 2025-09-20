Identificato ed arrestato per tentato omicidio l' uomo che stamane ha sparato in strada a Sant' Anastasia
I Carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia, insieme a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna, hanno tratto in arresto, praticamente quasi flagranza, l'uomo che avrebbe sparato contro Damiano Romano: si tratta di Luigi Gifuni, 59enne, imprenditore edile già noto alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Milano, 20enne violentata al primo appuntamento da un uomo conosciuto sui social: arrestato L'uomo, 36 anni, prima l'avrebbe minacciata con un coltello tentando di rapinarla: è stato identificato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dalle testimo
Il killer di Charlie Kirk è stato identificato in Tyler Robinson, 22 anni, dello Utah. Lo riportano il New York Post e Nbc. E' stato arrestato ieri sera a circa 400 km a sud-ovest del campus in cui Kirk è stato ucciso. #ANSA
