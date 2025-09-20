Iacchetti contro tutti dopo la rissa tv l’amaro sfogo | zero solidarietà dalla sinistra… Mi è rimasto solo Antonio Ricci

Armiamoci e partite. Potrebbe riassumersi in questa sagace boutade la situazione che vede al centro della scena mediatica Enzo Iacchetti, fresco reduce della rissa tv con Eyal Mizrahi a È Sempre Cartabianca, su Rete 4. Sì, perché dopo la polemica scatenata dalla lite in diretta, che ha infiammato il dibattito su Gaza, a distanza di giorni dall’acceso scontro tv, il comico e conduttore, noto volto di Striscia la Notizia, comincia a fare i conti con i postumi dell’acceso confronto. Rincarando la dose – tra un’intervista a Fanpage e video postati su Instagram – delle recriminazioni. E lanciando accuse pesanti (ancora), non solo contro il suo interlocutore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Iacchetti contro tutti, dopo la rissa tv, l’amaro sfogo: zero solidarietà dalla sinistra… Mi è rimasto solo Antonio Ricci

“Sei uno str***”. Iacchetti esplode in diretta e la vip italiana esulta: “Bravo, sei tutti noi”

"Iacchetti, con il suo sfogo iroso e così di pancia, ha riportato tutti alla realtà, sbattendo coraggiosamente davanti alle telecamere, in prima serata, una verità che va oltre le casacche". L'editoriale di Roberta Marchetti - facebook.com Vai su Facebook

Iacchetti è un bravo comico, ma forse non è la persona più adatta per discutere di un tema delicato e complesso come la crisi mediorientale. Poi, certo, capita a tutti di perdere la tramontana.... - X Vai su X

