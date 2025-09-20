IA Festival creatività sociale | grande opportunità per Paese
Milano, 20 set. (Askanews) - "L'intelligenza artificiale può essere una grande opportunità per il nostro Paese. L'85% delle persone che lavora in Italia opera in aziende con meno di 50 collaboratori, che oggi fanno un uso dell'intelligenza artificale molto più basso di quello della media europea. Questa opportunità va colta, perché abbiamo la possibilità, con costi limitatissimi, di cambiare i processi di lavoro, conoscere nuove professioni, ridefinire il posizionamento sul mercato". Lo ha detto Andrea Farinet, presidente del Socialing Institute e della Fondazione Pubblicità Progresso, a margine del primo "Festival della creatività sociale", con focus su "L'intelligenza artificiale per i territori, le comunità e i distretti", svoltosi ad Imola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: festival - creativit
FUTURA FESTIVAL 2025 – 19/20/21 settembre Fabbrica delle Candele – Forlì Tre giorni di musica, arte e cultura contemporanea: la Fabbrica delle Candele diventa il cuore pulsante della creatività giovanile con Futura Festival, ideato e organizzato da Vai su Facebook
#GruppoHera sostiene il Festival della Creatività Sociale a Imola (20/09), un laboratorio aperto sull’intelligenza artificiale come leva di sviluppo per territori, comunità e distretti con un focus specifico su innovazione, startup e giovani talenti https://socialing.eu/ - X Vai su X
Il Festival di Luce!. IA e coesione sociale. La sfida è aperta - Sabato 19 ottobre, a partire dalle 10, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, il magazine online del gruppo Monrif che si ... Lo riporta quotidiano.net
Festival del progresso sociale, a Milano il confronto su futuro e crisi climatica - A Milano il primo Festival del progresso sociale organizzato dalla Fondazione Pubblicità Progresso: uno stretto confronto fra il presente e le prospettive future che devono fare i conti con la crisi ... Come scrive rainews.it