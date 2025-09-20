I turisti sembrano bambini piccoli
Non sanno stare in chiesa i turisti. Probabilmente non sanno stare da nessuna parte ma in chiesa il loro essere incongrui si nota di più. Entrano in braga corta e sandali, quando va bene, infradito quando va peggio, entrano coi cani, entrano col cappello e lo tengono se uomini e lo tolgono se donne, non ne azzeccano una, e tutto ciò in soli cinque minuti di mia permanenza dentro la chiesa di Santa Teresa in via Libertini, la via dell’horror overturistico leccese, intitolata al solito massone ottocentesco per far dispetto alle chiese barocche che vi si affacciano. Scappo e mi rifugio poco più avanti, a Sant’Anna, la chiesa della messa in latino, protetta da un cartello all’ingresso: “E’ proibito entrare in chiesa con i cani!”, “Silenziare o spegnere il telefono!”, “Gli uomini tolgano il cappello!”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
