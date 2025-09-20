i tre giorni del condor un manuale di politica americana

“Facciamo l’ipotesi che nella mia tasca ci sia una 45 automatica. e che io ti chieda di fare quattro passi con me, ci vieni?” Roma, 20 set – La recente scomparsa del grande attore Robert Redford ci consente di parlare di uno dei film più politici ai quali abbia preso parte, vale a dire I tre giorni del Condor ( Three Days of the Condor ). Una pellicola diretta da Sidney Pollack. Senza preconcetti. Facciamo una premessa su Redford: da sempre considerato attivista liberal, in realtà lo è stato molto sui generis, almeno rispetto a quello che intendiamo oggi con questo termine. Il suo interesse principale è infatti sempre stato quello di abbracciare le cause più disparate senza preconcetti (tanto che, negli anni, ha appoggiato candidati sia democratici che repubblicani), soprattutto tra i primi a battersi per la causa dei nativi con i suoi western (pensiamo a Corvo Rosso non avrai il mio scalpo!, sempre di Pollack) e per la salvaguardia ambientale non certo alla Greta. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

