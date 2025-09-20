I tre giorni del Condor un manuale di politica americana
“Facciamo l’ipotesi che nella mia tasca ci sia una 45 automatica. e che io ti chieda di fare quattro passi con me, ci vieni?” Roma, 20 set – La recente scomparsa del grande attore Robert Redford ci consente di parlare di uno dei film più politici ai quali abbia preso parte, vale a dire I tre giorni del Condor ( Three Days of the Condor ). Una pellicola diretta da Sidney Pollack. Senza preconcetti. Facciamo una premessa su Redford: da sempre considerato attivista liberal, in realtà lo è stato molto sui generis, almeno rispetto a quello che intendiamo oggi con questo termine. Il suo interesse principale è infatti sempre stato quello di abbracciare le cause più disparate senza preconcetti (tanto che, negli anni, ha appoggiato candidati sia democratici che repubblicani), soprattutto tra i primi a battersi per la causa dei nativi con i suoi western (pensiamo a Corvo Rosso non avrai il mio scalpo!, sempre di Pollack) e per la salvaguardia ambientale non certo alla Greta. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: giorni - condor
Milan, Capuano: “Mercato? Non sono i giorni del Condor. Questa è improvvisazione”
Robert Redford e Meryl Streep magistrali, insieme, nel film premio Oscar “La mia Africa” disponibile su #MediasetInfinity assieme a "La Stangata", "Spy game", "I tre giorni del condor", "Corvo rosso non avrai il mio scalpo!", "Ucciderò Willie Kid"... Imperdibili! Vai su Facebook
I giorni del Condor si stanno avvicinando: prima il closing al Monza, poi Galliani tornerà al Milan. Ecco che ruolo avrà - X Vai su X
Speciale. I tre giorni del Condor: tra paranoia politica e puro cinema d’azione; I Tre Giorni del Condor | Robert Redford, James Grady e quel film ancora rilevante; Il mestiere del Condor: così nascono i tre giorni di Galliani.
I TRE GIORNI DEL CONDOR/ Stasera su Iris il film con Robert Redford. Grande successo, legato anche al momento storico - Iris propone la pellicola diretta da Sydney Pollack con Robert Redford e Faye Dunaway. Come scrive ilsussidiario.net
Galliani, sono i tre giorni del condor - "Sono i tre giorni del condor e colpisco sempre": citando per l'ennesima volta il film di Sydney Pollack, l'ad del Milan Adriano Galliani gongola per l'ingaggio di Fernando ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it