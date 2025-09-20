L’Italia non è riuscita a qualificare la 4×100 maschile ai Mondiali 2025 di atletica. Sulla pista di Tokyo, dove quattro anni fa la staffetta veloce conquistò la medaglia d’oro alle Olimpiadi, il quartetto tricolore è rimasto escluso dall’atto conclusivo. Gli azzurri hanno concluso la seconda batteria al sesto posto con il tempo di 38.52: passavano il turno le prime tre classificate delle due serie e i due migliori tempi di ripescaggio, sarebbe bastato il 38.34 per raggiungere l’obiettivo. I ragazzi del DT Antonio La Torre e del responsabile della velocità Filippo Di Mulo hanno però dovuto fare i conti con una grave inciampo. 🔗 Leggi su Oasport.it

I tempi di frazione dell'Italia nella 4×100: frazione allucinante di Jacobs con il tamponamento!