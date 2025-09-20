I social hanno reso glamour i mercati delle pulci e d’antiquariato

Brimfield è la terra promessa per i collezionisti. Dal 1959 il mercato delle pulci più grande degli Stati Uniti accoglie una folla d'appassionati in cerca di un tesoro da portare con sé. Che sia un comodino in stile rococò, una lampada Tiffany finanche un tavolo da fattoria. Oltre cinquantamila persone fanno la fila per accaparrarsi l'agognato cimelio già dalle prime luci dell'alba. È così che, per ben tre volte l'anno, la cittadina nella contea di Hampden, in Massachusetts, si ripopola. Secondo quanto riportato dall'ultimo censimento, il numero di abitanti, nel 2020, non raggiungeva i quattromila.

