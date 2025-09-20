Quando abbiamo smesso di incontrarci nelle piazze per iniziare a incrociarci, con un certa distrazione, agli angoli delle strade? È il potere dei mezzi di trasporto che hanno sostituito l’andare a piedi, l’automobile che ha trasformato lo spazio urbano. Giancarlo De Carlo, venuto a mancare vent’anni fa nel 2005, lo aveva colto con attenzione e parecchia critica negli scritti appena ripubblicati da Quodlibet, “ Nelle città del mondo ”. Non si può sorvolare sulla preposizione del titolo - nelle - distintiva rispetto alle Città del Mondo di Elio Vittorini, un titolo che nasce a Bocca di Magra, ritrovo estivo non blasonato come altri ma dove ogni anno arrivavano intellettuali di diversa estrazione, tra cui lo stesso architetto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I ritratti di città di Giancarlo De Carlo