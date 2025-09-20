I pronostici di sabato 20 settembre | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1
I pronostici di sabato 20 settembre, dopo la tre giorni di Champions League ripartono Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Niente di nuovo in Bundesliga. Nel massimo campionato tedesco il Bayern Monaco si conferma “ingiocabile”, coi bavaresi che, come lo scorso anno, stanno dimostrando di non avere rivali credibili. Solo vittorie per la squadra guidata da Vincent Kompany. Che si tratti di Supercoppa, campionato, Coppa di Germania o Champions League. Kane e compagni nei primi tre turni hanno rifilato sei gol al Lipsia (6-0), tre all’Augsburg (2-3) e cinque al neopromosso Amburgo (5-0). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostici - sabato
Bodo/Glimt-Tromso (sabato 09 agosto 2025 ore 19:15): formazioni, quote, pronostici
Samsunspor-Genclerbirligi (sabato 09 agosto 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Feyenoord-NAC Breda (sabato 09 agosto 2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
Un sabato scoppiettante per la Serie A oggi in campo Juventus Vs Inter e Fiorentina Vs Napoli. Pronostici? #SerieA #Juventus #Inter #Napoli Vai su Facebook
Visto che sono passate più di due settimane dall’ultima partita del Milan (e quindi dei pronostici), riaprirò Sabato la possibilità di cambiare il pronostico, in via straordinaria, per Milan-Bologna in automatico attraverso la chat Twitch - X Vai su X
Pronostici di Serie A | Bologna-Genoa (15) | Verona-Juventus (18) | Udinese-Milan (20.45) | Sabato 20 settembre; Pronostici di Chilivani galoppo | Ippodromo di Ozieri | Corse di sabato 20 settembre; Pronostici di Milano galoppo | Ippodromo Snai San Siro | Corse di sabato 20 settembre | Ippolito Fassati (ore 20.35) e Premio Pietro Bessero (ore 21.10).
I pronostici di sabato 20 settembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 - I pronostici di sabato 20 settembre, dopo la tre giorni di Champions League ripartono Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 ... Riporta ilveggente.it
Pronostico Fulham vs Brentford – 20/09/2025 - Sabato 20 settembre 2025 alle ore 21:00, il Craven Cottage ospiterà il derby londinese tra Fulham e Brentford, valevole per la 6ª giornata di Premier League. Come scrive news-sports.it