I pronostici di sabato 20 settembre | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 20 settembre, dopo la tre giorni di Champions League ripartono Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Niente di nuovo in Bundesliga. Nel massimo campionato tedesco il Bayern Monaco si conferma “ingiocabile”, coi bavaresi che, come lo scorso anno, stanno dimostrando di non avere rivali credibili. Solo vittorie per la squadra guidata da Vincent Kompany. Che si tratti di Supercoppa, campionato, Coppa di Germania o Champions League. Kane e compagni nei primi tre turni hanno rifilato sei gol al Lipsia (6-0), tre all’Augsburg (2-3) e cinque al neopromosso Amburgo (5-0). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

