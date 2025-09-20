I pronostici di Eccellenza Spadoni | Tolentino può fare il blitz a Urbino Gara combattuta tra Chiesanuova e Montefano

La terza giornata di Eccellenza vista dall’esperto diesse Giulio Spadoni, ora all’Azzurra Colli. Chiesanuova-Montefano: "Sarà una gara combattuta tra un Chiesanuova che farà di tutto per iniziare a fare punti e un Montefano che può fare risultato ovunque". Civitanovese-Matelica: "I locali sono un po’ indietro, il Matelica ha avuto un buon approccio al campionato, ma se la Civitanovese vuole coltivare certe ambizioni deve vincere, anche se davanti ha un avversario scomodo". Fabriano Cerreto-Montegranaro: "Fabriano ha avuto un ottimo approccio e per il Montegranaro si profila una trasferta complicata, i locali hanno qualche chance in più". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

I pronostici di Eccellenza. Spadoni: Tolentino può fare il blitz a Urbino. Gara combattuta tra Chiesanuova e Montefano».

