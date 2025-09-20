I migliori fornali trova il suo sito
2025-09-20 10:19:00 Il web è in subbuglio: Lui Betis Apri il quinto giorno di Laliga con a Victoria (3-1) contro il Real Sociedad Nel Cartuja. Per chiudere l’account di punteggio, Lo Celso ha messo un passaggio in profondità per Héctor Bellerín il lato lo ha messo nel spot di rigore Dove Sono apparsi forzal Per sparare a remiro e fai il terzo. Seconda partita consecutiva di Castellón che guarda la porta. “Sono molto felice di poter aiutare la squadra e continuare a giocare I verbali che il signor considera e cercando di farlo nel miglior modo “, ha detto il giocatore dopo la partita. Il centrocampista ha firmato una match superba. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: migliori - fornali
Con un balzo da 8,07 metri, Mattia Furlani conquista l’accesso alla finale mondiale del salto in lungo, firmando il nono posto in qualificazione e accedendo tra i migliori dodici del mondo. Una prova sofferta, gestita con qualche errore ma anche con tanta lucidit Vai su Facebook
Le anomalie formali non pesano sulla validità del verbale di assemblea.