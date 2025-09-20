I migliori film dei fratelli Coen da rivedere ora che è al cinema Honey Don’t

Ogni volta che ripenso ai film dei fratelli Coen, coltissimi figli di professori, lettori voraci e registi che hanno fatto dell'assurdo una forma d'arte, mi torna in mente una battuta che, nel tempo, è diventata un pilastro dell'umorismo yiddish. Due imprenditori non ebrei si incontrano per strada. Uno chiede all'altro: "Come vanno gli affari?". E l'altro risponde: "Benissimo!". Chi coglie al volo il senso di questa battuta, probabilmente conosce l'umorismo di cui sopra. O, quantomeno, è sintonizzato sulla frequenza del pessimismo cosmico che attraversa l'opera dei Coen. O magari entrambe le cose.

