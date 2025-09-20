Oltre ad alcuni dei migliori album pop, il XXI secolo ci ha regalato innumerevoli momenti storici decisivi: qualche recessione, la nascita dei social media e molto altro ancora. È stato un quarto di secolo infernale. Dalle boyband inseguite da fan urlanti all'inizio degli anni 2000 alle star che ammiriamo su Instagram, TikTok e il fu Twitter, la musica pop ha avuto lo stesso ritmo vertiginoso dell'inizio di un nuovo millennio. Ma cos'è esattamente il "pop"? È una classificazione piuttosto ampia, e sembra troppo ampia per limitarsi a comprendere tutte le forme di musica popolare (anche se di solito è pensata per un pubblico di massa). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I migliori album pop del 21° secolo sembrano nati per un ascolto in loop e per trasformare in una discoteca qualsiasi luogo e momento