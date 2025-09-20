I Mig russi e l' intervento dei top gun italiani il Cremlino nega l' invasione dello spazio Nato | Abbiamo sorvolato acque neutrali
Accuse, smentite e l'allerta che cresce sempre più. Il braccio di ferro tra la Russia e l'Occidente prosegue e l'ultimo episodio, che ha come scenario lo spazio aereo dell'Estonia, ha visto il coinvolgimento dei top gun italiani. Tre jet russi sono entrati nello spazio aereo estone e sono stati. 🔗 Leggi su Today.it
?@sikorskiradek: L’Italia e la Polonia fanno parte dei comandi Nato, di concerto difendiamo anche i nostri spazi aerei. Ne approfitto per ringraziare il pronto intervento dell’aviazione italiana contro i droni russi assieme a tedeschi e danesi. @GuidoCrosetto - X Vai su X
Tg2. . Forti preoccupazioni per la violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi. Gli aerei della #Nato, anche un jet italiano, si alzano e li abbattono. Il presidente #Tusk chiede l'intervento dell'alleanza e consulta gli alleati. L'#UE reagisce compat Vai su Facebook
I Mig russi e l'intervento dei top gun italiani, il Cremlino nega l'invasione dello spazio Nato: Abbiamo sorvolato acque neutrali.
L'allarme per i voli "zombie" e il decollo in 10 minuti: così gli f-35 italiani hanno intercettato i Mig russi - Decollo in 10 minuti da Ämari: la task force italiana di “Baltic Eagle III” intercetta e scorta fuori tre caccia russi. Da msn.com
Tensione nei cieli al confine artico, Mig russi “respingono lo sconfinamento di due bombardieri Usa” - L'esercito russo ha inviato degli aerei per respingere due bombardieri statunitensi vicino al confine artico. Scrive notizie.tiscali.it