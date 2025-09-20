i medici dei cau non abilitati alle urgenze

I medici dei Cau, i Centri assistenza e urgenza creati per dare assistenza ai pazienti con patologie non gravi, dovranno uscire dalla struttura e dare una mano anche per quanto riguarda le urgenze che si verificano sul territorio. Lo ha annunciato un paio di giorni fa l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi che presenterà la proposta ai sindacati nel prossimo incontro che si terrà entro il mese. Una proposta che i rappresentanti dei medici rimandano al mittente. "I medici Cau non sono medici di emergenza: sono guardia medica, quindi medicina generale di base – precisa Roberto PIeralli dello Snami –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

