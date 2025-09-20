I Maroon 5 lanciano un’iniziativa per i fan in vista del nuovo tour

I Maroon 5 lanciano una proposta per i fan in vista del nuovo tour, al via il prossimo 6 ottobre da Phoenix, legata ad un brano che sarà presente nella setlist. La band pop-rock ha annunciato su Instagram che durante il loro prossimo Love Is Like Tour, il gruppo utilizzerà vorrebbe utilizzare delle immagini fornite dal pubblico. Nel video, Adam Levine ha spiegato che i fan possono inviare le foto dei loro cari al loro nuovo sito web Memories. Le foto verranno visualizzate sugli schermi durante l’esecuzione della loro hit Memories: “Ehi ragazzi, stiamo facendo qualcosa di super, super fantastico in questo tour . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

