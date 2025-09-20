I love Lucca Comics & Games debutta sul grande schermo alla Festa del Cinema di Roma

LUCCA – Un evento unico, un film irripetibile, una celebrazione senza precedenti: “I love Lucca Comics & Games” è pronto a conquistare il grande schermo con la sua anteprima ufficiale alla Festa del Cinema di Roma. Il film-documentario che racconta l’anima del più grande community event del mondo sarà presentato nella sezione FreeStyle Arts della ventesima edizione. Un’occasione unica per vivere in anteprima assoluta l’energia e le emozioni della manifestazione che ha rivoluzionato il modo di fare cultura popolare, trasformandosi in un fenomeno internazionale. Sfileranno sul carpet i protagonisti del documentario, che con le loro storie hanno raccontato Lucca Comics & Games. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “I love Lucca Comics & Games” debutta sul grande schermo alla Festa del Cinema di Roma

