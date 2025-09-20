I lavori per la frana di Mansano in tribunale | Variante non motivata

Ilpiacenza.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il processo che riguarda i lavori eseguiti a Vigolzone nel 2017 per bloccare la frana di Mansano lungo la strada per Carmiano. Quattro gli imputati per truffa e falso: secondo la procura si realizzò un’opera di minor valore e tecnicamente inefficace rispetto agli 80mila euro finanziati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: lavori - frana

