I giovani aprono Pontida Vannacci | Noi gli eredi di Kirk A sorpresa sul palco anche Salvini

AGI - La commemorazione di Charlie Kirk, il messaggio di 'avvertimento' a Forza Italia e l'accoglienza calorosa rivolta al segretario Matteo Salvini e al vice Roberto Vannacci. La manifestazione organizzata dai giovani leghisti a Pontida, che anticipa la kermesse di domani, ha vissuto di questi temi. Il principale è stato senz'altro la calda accoglienza riservata a Salvini e Vannacci, che hanno riscosso applausi e cori entusiasti. Il segretario, tra l'altro, in un primo momento pareva che dovesse dare forfait a causa di un'indisposizione dovuta a dei calcoli renali. Ma poi si è presentato a sorpresa, e quando è salito sul palco dalla platea dei giovani è esploso un boato ed è partito il coro "un capitano, c'è solo un capitano. 🔗 Leggi su Agi.it

