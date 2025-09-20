I giovani aprono Pontida Vannacci | Noi gli eredi di Kirk A sorpresa sul palco anche Salvini
AGI - La commemorazione di Charlie Kirk, il messaggio di 'avvertimento' a Forza Italia e l'accoglienza calorosa rivolta al segretario Matteo Salvini e al vice Roberto Vannacci. La manifestazione organizzata dai giovani leghisti a Pontida, che anticipa la kermesse di domani, ha vissuto di questi temi. Il principale è stato senz'altro la calda accoglienza riservata a Salvini e Vannacci, che hanno riscosso applausi e cori entusiasti. Il segretario, tra l'altro, in un primo momento pareva che dovesse dare forfait a causa di un'indisposizione dovuta a dei calcoli renali. Ma poi si è presentato a sorpresa, e quando è salito sul palco dalla platea dei giovani è esploso un boato ed è partito il coro "un capitano, c'è solo un capitano. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: giovani - aprono
Latina, i Vigili del Fuoco aprono le porte ai giovani dei Campi Scuola: formazione, sicurezza e curiosità al centro degli incontri
Sette giovani cooperatori romagnoli aprono l'incontro con Carlo Cimbri a Cesena Fiera
Sette giovani cooperatori romagnoli aprono l'incontro con Carlo Cimbri a Cesena Fiera
Giovani protagonisti nei Consorzi: Valpolicella, Franciacorta e Sicilia aprono la strada con comitati, deleghe e gruppi ufficiali. Su Il Corriere Vinicolo n. 27/2025. https://unioneitalianavini.it/il-corriere-vinicolo… #vino #consorzi - X Vai su X
- - "Si aprono le domande per il servizio civile che seguirà i giovani" Fonte: #Messaggeroveneto - facebook.com Vai su Facebook
I giovani aprono Pontida. Vannacci: Noi gli eredi di Kirk. A sorpresa sul palco anche Salvini; I giovani aprono Pontida Vannacci | Noi gli eredi di Kirk A sorpresa sul palco anche Salvini; Pontida si tinge di verde: il popolo Vannacci tra letture e richiami alle radici.
Vannacci a Pontida: “Giuramento di Pontida e X Mas si insegnino a scuola. Lo straniero ci ha già invaso” - Il giuramento di Pontida del 7 aprile 1167 che sancì la nascita della Lega lombarda “ andrebbe insegnato nelle scuole, così come tante altre cose. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
I giovani della Lega a Pontida: Vannacci moderato, noi no - È il coro intonato dai giovani della Lega, appena arrivati sul pratone di Pontida, per la manifestazione che anticipa di un giorno il raduno del partito. Da ilsole24ore.com