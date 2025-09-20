I farmaci per i malati oncologici mancavano da giugno ma la direzione si è mossa con ritardo la denuncia di Di Marco Pd

Si è fatto il punto sulla delicata vicenda dei farmaci oncologici mancati alla Asl di Chieti nel corso della conferenza indetta oggi a Pescara dal consigliere Antonio Di Marco e a cui hanno preso parte i consiglieri Luciano D'Amico, Silvio Paolucci, Sandro Mariani, Erika Alessandrini e Alessio.

Palestina, stanno per finire anche i farmaci per curare i bambini malati di tumore: “Presto non avremo nulla”

La Asl di Chieti: "Mai negati i farmaci ai malati oncologici”

Malattia di Huntington: il trattamento con pridopidina rallenta la progressione clinica nei pazienti che non assumono farmaci antidopaminergici Ferdinando Squitieri, coautore dello studio pubblicato su Nature Medicine: "La Pridopidina potrebbe rappr

FARMACI ASL CHIETI: PATTO PER L'ABRUZZO, "ASSENZA CONFERMATA. MARSILIO, CHI ERA LO SCIACALLO?" - PESCARA – "La verità è emersa, i farmaci mancavano e la Direzione generale si è mossa solo dopo il caso e dopo aver lasciato i malati senza terapia per giorni.

FARMACI ONCOLOGICI ASL CHIETI: DI MARCO, "CONFERMATA CARENZA, ORA CHIEDERE SCUSA A PAZIENTI" - L'AQUILA – "Oggi in Commissione Vigilanza abbiamo avuto la conferma di ciò che temevo e che avevo denunciato nel Consiglio regionale del 5 agosto scorso: in provincia di Chieti alcuni malati oncologic ...