I colleghi del poliziotto 28enne morto in moto | Accendi le sirene e parti per l'ultimo viaggio

"Guidaci sempre sulla retta via, proteggici dall’alto e ogni tanto fatti sentire, perché ci mancherai. Accendi i lampeggianti, attacca le sirene e parti per il tuo ultimo viaggio". La lettera dei colleghi di Giuseppe Maggio, il poliziotto morto a 28 anni in moto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: colleghi - poliziotto

Alessio Gaglia, il poliziotto muore in ospedale a 31 anni dopo ore di agonia: l'incidente mentre stava andando ad aiutare i colleghi

Taranto, crolla il pavimento durante un’operazione: poliziotto penzola nel vuoto, salvato dai colleghi

Uomo estrae una busta dai pantaloni nel cuore di Napoli: poliziotto libero dal servizio nota la scena e allerta i colleghi

Incidente stradale a Enna, morto a 28 anni il poliziotto Giuseppe Maggio. I colleghi: «Attacca le sirene e parti per il tuo ultimo viaggio» Vai su Facebook

I colleghi del poliziotto 28enne morto in moto: “Accendi le sirene e parti per l’ultimo viaggio”; Poliziotto morto a 28 anni in un incidente a Nicosia, vittima Giuseppe Maggio in servizio a Ladispoli; Giuseppe Maggio morto in un incidente in moto a Enna: il poliziotto aveva 28 anni. I colleghi: «Attacca le sirene e parti per il tuo....

Poliziotto morto a 28 anni in un incidente a Nicosia, vittima Giuseppe Maggio in servizio a Ladispoli - Il poliziotto della stradale di Ladispoli Giuseppe Maggio è morto a 28 anni in un incidente a Nicosia, suo paese di origine: proclamato lutto cittadino ... Riporta virgilio.it

Chi era Giuseppe Maggio, il poliziotto di Ladispoli morto a 28 anni in un incidente con la moto - Due comunità, quelle di Nicosia e di Ladispoli, unite dal dolore per la scomparsa di Giuseppe Maggio. Scrive fanpage.it