Toccare e osservare da vicino le tele è un’esperienza sensoriale ben nota ai collezionisti d’arte: permette di percepire la texture della superficie pittorica, sentire la consistenza e la rugosità dei colori, creando così un rapporto sensoriale e intimo con l’opera d’arte. Chi non vorrebbe infatti passare le dita sulle pennellate della ‘Notte stellata’ di Van Gogh e sentirne la matericità, così come il pittore l’aveva immaginata? O ancora, seguire i rilievi del volto enigmatico della Gioconda, come se fosse appena stato dipinto? Perché a distinguere un quadro da una stampa è proprio la matericità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I capolavori dipinti prendono vita in 3D