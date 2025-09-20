I 91 anni di Sofia Loren | un omaggio speciale da un regista esordiente nato a Pozzuoli – VIDEO
ABBONATI A DAYITALIANEWS di Anna karokak Nel firmamento delle grandi donne che hanno saputo cambiare il destino del proprio tempo, Sophia Loren brilla come un astro senza tramonto: icona di grazia, talento e forza, ha mostrato a milioni di donne nel mondo che la vera bellezza nasce dal coraggio di essere sé stesse. Con il suo carisma, la sua arte e la sua capacità di attraversare epoche e mode, ha lasciato un’impronta che parla di emancipazione e sogno, affiancandosi a quei personaggi che hanno reso possibile il cambiamento. In occasione del suo novantunesimo compleanno, un regista esordiente, nato e cresciuto nella stessa terra di Sophia Loren, ha voluto celebrarla con un progetto speciale: un tributo che richiama i 60 anni trascorsi dalla storica vittoria dell’Oscar per Ieri, Oggi, Domani, segno di quanto la sua luce continui a ispirare nuove generazioni di artisti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: anni - sofia
Buon compleanno Sophia Loren, l'icona del cinema compie 91 anni; Sophia Loren compie 91 anni. Da Miss Italia 1950 ad oggi, le foto di una vita; Auguri Sophia Loren, i 91 anni dell'ultima diva della stagione d'oro del cinema.
Sophia Loren compie 91 anni: le origini del nome d’arte, il primo incontro con Carlo Ponti (suo futuro marito), 10 segreti - Figlia di Romilda Villani e di Riccardo Mario Claudio Scicolone Sofia Loren è nata a Roma il 20 settembre 1934 ... Riporta corriere.it
Auguri Sophia Loren, i 91 anni dell’ultima diva della stagione d’oro del cinema - Ultima grande diva della stagione d'oro del cinema italiano, l'attrice è da decenni simbolo dell'eccellenza artistica italiana nel mondo. Come scrive ilnapolionline.com