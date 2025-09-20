Huijsen retroscena svelato dall’agente | Era una vera opzione! C’era un altro top club sulle sue tracce oltre al Real Madrid… Svelato cos’è successo in estate

Juventusnews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Huijsen, l’agente Ali Barat ha svelato quanto successo in estate per l’ex difensore della Juve, passato poi al Real Madrid. Un retroscena che la dice lunga sul valore del giocatore. Prima di firmare per il Real Madrid, Dean Huijsen è stato a un passo dal Paris Saint-Germain. A svelarlo è il suo agente, Ali Barat, che in un’intervista a Footmercato ha raccontato i dettagli di una trattativa che avrebbe potuto cambiare il destino del giovane difensore, cresciuto nella Juventus. Il retroscena: il PSG era un’opzione concreta. « Luis Campos (DS del PSG, ndr), come sempre, è stato uno dei primi a riconoscere il suo potenziale », ha dichiarato l’agente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

huijsen retroscena svelato dall8217agente era una vera opzione c8217era un altro top club sulle sue tracce oltre al real madrid8230 svelato cos8217232 successo in estate

© Juventusnews24.com - Huijsen, retroscena svelato dall’agente: «Era una vera opzione!». C’era un altro top club sulle sue tracce oltre al Real Madrid… Svelato cos’è successo in estate

In questa notizia si parla di: huijsen - retroscena

Huijsen Juventus, Giovanni Albanese svela il retroscena: «Giuntoli ha dovuto venderlo ma voleva far questo. E anche ora Comolli sta facendo la stessa cosa con…»

Huijsen splende al Real Madrid: il retroscena, ecco quanto ha guadagnato la Juve dalla clausola sulla rivendita dopo la cessione del Bournemouth

Huijsen racconta la sua nuova vita al Real Madrid: “Metto berretto e occhiali per passare inosservato” - Dean Huijsen ha iniziato la sua nuova stagione al Real Madrid dopo aver assaporato l'emozione di vestire la maglia delle Merengues già durante il Mondiale per Club. Si legge su fanpage.it

Huijsen e i primi mesi al Madrid: "A volte l'allenamento è persino meglio delle partite" - Per parlare dei suoi primi mesi al Real Madrid, a Marca ha parlato il difensore spagnolo Dean Huijsen. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Huijsen Retroscena Svelato Dall8217agente