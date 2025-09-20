Huijsen retroscena svelato dall’agente | Era una vera opzione! C’era un altro top club sulle sue tracce oltre al Real Madrid… Svelato cos’è successo in estate
Huijsen, l’agente Ali Barat ha svelato quanto successo in estate per l’ex difensore della Juve, passato poi al Real Madrid. Un retroscena che la dice lunga sul valore del giocatore. Prima di firmare per il Real Madrid, Dean Huijsen è stato a un passo dal Paris Saint-Germain. A svelarlo è il suo agente, Ali Barat, che in un’intervista a Footmercato ha raccontato i dettagli di una trattativa che avrebbe potuto cambiare il destino del giovane difensore, cresciuto nella Juventus. Il retroscena: il PSG era un’opzione concreta. « Luis Campos (DS del PSG, ndr), come sempre, è stato uno dei primi a riconoscere il suo potenziale », ha dichiarato l’agente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
