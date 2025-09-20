La nostra intervista al regista e a sua moglie sceneggiatrice, che insieme tornano ad affrontare "i b-movie lesbici". Ritrovando Margaret Qualley. Al cinema. Nell'inverno del 2024, il regista e sceneggiatore Ethan Coen, si sganciava (temporaneamente?) dal sodalizio artistico storico con il fratello Joel e si imbarcava nel suo primo progetto "solista": Drive Away Dolls con protagonista Margaret Qualley. In realtà, il film lo vedeva agire in solitaria solo alla regia poiché alla sceneggiatura si è invece fatto affiancare dalla sua compagna e moglie da ben 35 anni, la sceneggiatrice, produttrice e montatrice Tricia Cooke. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Honey Don't!, tra Ethan Coen e Tricia Cooke: "In America la realtà è più strana della finzione"