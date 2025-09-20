La nostra recensione di Honey Don’t!, secondo capitolo di una trilogia di film lesbo di serie B diretta da Ethan Coen con protagonista Margaret Qualley, qui affiancata da una strepitosa Aubrey Plaza e da Chris Evans: un mix di noir, commedia ed exploitation che non prende mai il volo. Prosegue con questo Honey Don’t! il curioso (se non strampalato) progetto di Ethan Coen, reduce dalla separazione artistica dal fratello Joel, di realizzare una trilogia lesbo dichiaratamente di serie B con protagonista Margaret Qualley ( Sanctuary, Kinds of Kindness, The Substance ). Qui, rispetto al primo capitolo Drive-Away Dolls, l’approccio sembra un filo più serioso e allo stesso tempo autocompiaciuto ma è evidente come i Coen funzionino benissimo come coppia e molto meno bene da soli e, soprattutto, come non basti neanche avere una co-protagonista pazzesca come Aubrey Plaza per portare a casa la pelle. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Honey Don’t!, recensione: Ethan Coen manca il bersaglio e Aubrey Plaza ruba la scena