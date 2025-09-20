Hollywood shock | finisce il sogno d’amore tra Monica Bellucci e Tim Burton
Un comunicato stampa freddo come una lapide. Poche righe inviate all’agenzia AFP che certificano la fine di quello che sembrava essere l’ultimo grande amore di Hollywood. Monica Bellucci e Tim Burton hanno annunciato la loro separazione “con grande rispetto e affetto reciproco”, chiudendo così un capitolo durato tre anni che aveva fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: hollywood - shock
