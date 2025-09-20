Hollywood shock | finisce il sogno d’amore tra Monica Bellucci e Tim Burton

Ilfogliettone.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un comunicato stampa freddo come una lapide. Poche righe inviate all’agenzia AFP che certificano la fine di quello che sembrava essere l’ultimo grande amore di Hollywood. Monica Bellucci e Tim Burton hanno annunciato la loro separazione “con grande rispetto e affetto reciproco”, chiudendo così un capitolo durato tre anni che aveva fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

hollywood shock finisce il sogno d8217amore tra monica bellucci e tim burton

© Ilfogliettone.it - Hollywood shock: finisce il sogno d’amore tra Monica Bellucci e Tim Burton

In questa notizia si parla di: hollywood - shock

I film con finale a sorpresa ripagano dei soldi del biglietto come pochi. Ecco i migliori; Blue Cave: tra sogno e realtà vive il dramma d’amore con Kerem Bürsin; Michele Morrone: la confessione della sua dipendenza lascia tutti senza parole. Ecco il racconto shock dell'attore!.

Cerca Video su questo argomento: Hollywood Shock Finisce Sogno