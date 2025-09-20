Ho visto una manina spuntare dalla terra | è in prognosi riservata la neonata sepolta viva e ritrovata da un pastore indiano

Lotta per la sopravvivenza in ospedale la neonata di 20 giorni ritrovata sepolta viva da un pastore lunedì scorso. L’uomo, che stava portando le sue capre al pascolo, ha raccontato alla polizia di avere sentito delle deboli grida e di avere scorto una manina spuntare da un cumulo di terra. Una vicenda incredibile e macabra: il pastore ha visto una manina spuntare dalla terra. Dell’incredibile vicenda, che sembra scaturita dalla macabra penna di Edgard Allan Poe è avvenuta, ne scrive la BBC, ricostruendo nel dettaglio la vicenda. Il drammatico ritrovamento è avvenuto in una località dello stato settentrionale indiano dell’Uttar Pradesh. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Ho visto una manina spuntare dalla terra”: è in prognosi riservata la neonata sepolta viva e ritrovata da un pastore indiano

