Ho visto la serie Olympo e anche la frase lo sport fa bene mi è sembrata un’illusione

Nella serie Netflix Olympo è difficile stimare con buona approssimazione quanto sia documentario e quanto finzione. E non in relazione alla Spagna in particolare, quanto a un contesto che probabilmente, con modalità diverse, potrebbe verificarsi in qualunque paese dei cinque continenti con istituzioni sportive calibrate all'eccellenza olimpica globale, e probabilmente per molti altri sport oltre all'atletica e al nuoto sincronizzato. I tratti dei personaggi saranno calcati dalla produzione per ottenere una serie avvincente ed estrema, per appassionare con attori gli utenti come atleti fanno verso i tifosi durante le competizioni.

