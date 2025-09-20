Ho visto | il fotografo franco-iraniano Deghati presenta il suo libro

Brindisireport.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 settembre, alle 19, nella galleria House of Lucie di Ostuni, all’interno della mostra personale del fotografo franco-iraniano Manoocher Deghati “Eyewitness – Ho visto”, che si terrà sino al prossimo 5 ottobre, sarà presentato il libro fotografico “Ho visto” dello stesso Deghati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: visto - fotografo

“Non avevo mai visto una cosa del genere”: immortala un’orsa polare sdraiata su un maschio di capodoglio, lo stupore del fotografo

“Letteralmente una delle foto più belle che abbia mai visto”: un fotografo italiano agli Us Open ha realizzato lo scatto impossibile, la protagonista è Jasmine Paolini

Giovani volontarie pronte a rimboccarsi le maniche: il Servizio Civile Regionale avvia la sua fase operativa a Mesagne; Quarta, FP CGIL Brindisi: internalizzazione RSA Ostuni fatto positivo ma non si creino nuovi esclusi, bisogna salvaguardare tutto il personale.; L’essenza del colore: Franco Fontana in mostra all’Ara Pacis.

ho visto fotografo francoA Ostuni il fotografo franco-iraniano Deghati presenta il suo libro “Ho visto” - Domenica 21 settembre, alle 19, nella galleria House of Lucie di Ostuni (Br), all’interno della mostra personale del fotografo franco- giornaledipuglia.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ho Visto Fotografo Franco