Ho visto | il fotografo franco-iraniano Deghati presenta il suo libro
Domenica 21 settembre, alle 19, nella galleria House of Lucie di Ostuni, all’interno della mostra personale del fotografo franco-iraniano Manoocher Deghati “Eyewitness – Ho visto”, che si terrà sino al prossimo 5 ottobre, sarà presentato il libro fotografico “Ho visto” dello stesso Deghati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: visto - fotografo
“Non avevo mai visto una cosa del genere”: immortala un’orsa polare sdraiata su un maschio di capodoglio, lo stupore del fotografo
“Letteralmente una delle foto più belle che abbia mai visto”: un fotografo italiano agli Us Open ha realizzato lo scatto impossibile, la protagonista è Jasmine Paolini
Allora visto che non si può prendere la gente per fessa, Mattia Arfelli (fotografo professionista, mio grande amico e autore della prima foto, ovvero quella dai colori rosso acceso) ci segnala pagine social che insistono che lo scatto di destra sia stato fatto anch'e Vai su Facebook
Giovani volontarie pronte a rimboccarsi le maniche: il Servizio Civile Regionale avvia la sua fase operativa a Mesagne; Quarta, FP CGIL Brindisi: internalizzazione RSA Ostuni fatto positivo ma non si creino nuovi esclusi, bisogna salvaguardare tutto il personale.; L’essenza del colore: Franco Fontana in mostra all’Ara Pacis.
A Ostuni il fotografo franco-iraniano Deghati presenta il suo libro “Ho visto” - Domenica 21 settembre, alle 19, nella galleria House of Lucie di Ostuni (Br), all’interno della mostra personale del fotografo franco- giornaledipuglia.com scrive