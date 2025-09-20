Ho vinto la mia battaglia personale | Stefano De Martino mostra il grande cambiamento di Affari Tuoi

Nella puntata di Affari Tuoi del 20 settembre, Rossella Gomes da Avellino è arrivata al finale con una situazione favorevole: due pacchi rossi importanti (50mila e 100mila euro) contro lo strummolo napoletano. L'impiegata assicurativa, appassionata di moto, ha giocato col fidanzato Domenico. Stefano De Martino ha eliminato finalmente gli adesivi dalle carte. Ecco quanto ha vinto Rossella. 🔗 Leggi su Fanpage.it