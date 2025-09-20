Ho scoperto una cosa su nonna e nonno Benito La rivelazione di Alessandra Mussolini

La figura di Rachele Guidi è sempre stata descritta come quella della moglie fedele, silenziosa e devota di Benito Mussolini. Nell’immaginario collettivo è rimasta l’icona della donna che sopporta, che aspetta a casa, che subisce senza ribellarsi i tradimenti del marito. Tuttavia, Alessandra Mussolini, nipote del Duce, ha deciso di riscrivere questa immagine attraverso un racconto intimo e familiare che emerge dal suo nuovo libro “Benito. Le rose e le spine”. L’ex parlamentare ha voluto mostrare un volto diverso della nonna, una donna capace di scelte sorprendenti, a tratti rivoluzionarie per l’epoca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

