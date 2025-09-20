Hiv Cosmaro | informazione chiara e continua per fermare i contagi

La prevenzione dell’Hiv in Italia sconta ancora un deficit di comunicazione che rischia di vanificare gli straordinari progressi della medicina: lo sottolinea con forza Lella Cosmaro, voce autorevole della Fondazione Lila Milano Ets, intervenuta a Milano durante un incontro dedicato alla salute sessuale nel contesto del 39° Mix Festival di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Hiv, Cosmaro: informazione chiara e continua per fermare i contagi

